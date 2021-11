O Grupo Mega Moda lançou neste sábado (20) a campanha Mega Natal de Presente, que arrecadará alimentos não perecíveis, roupas, calçados e brinquedos, para beneficiar três instituições goianas de caridade: Grupo Humanizar, Casa de Maria e Instituto Ferraz – Amigos para servir. As doações podem ser realizadas até o dia 20 de dezembro.

“Nossa expectativa é atender 500 famílias com doações. No evento de lançamento, já arrecadamos mais de 100 doações de roupas e várias cestas básicas. Esse compromisso solidário faz parte do DNA do Mega Moda e nos traz grande alegria, pois sabemos que nossa ajuda levará um Natal cheio de esperança para muitas familias”, ressalta Chrystiano Câmara, Superintendente do Mega Moda.

Para João Paulo Abinagem, um dos fundadores do Grupo Humanizar, este tipo de campanha é muito importante. "Muitas famílias estão passando por necessidades e, com essa ação, poderemos levar alento via doações aos mais carentes. Sem dúvidas, o Grupo Mega Moda é um grande parceiro para que isso se concretize”, afirma.

Como doar

O Mega Moda terá dois pontos de arrecadação: um no Clube de Costura, localizado no Mega Moda Shopping e outro no Clube Mega do Mega Moda Park. As doações podem ser entregues de segunda a sábado das 8h às 18h, até o dia 20 de dezembro de 2021.

Campanha Mega Natal de Presente

Data: até 20 de dezembro de 2021

Horário: segunda a sábado das 8h às 18h

Pontos de arrecadação:

Clube Mega - na rua 10, piso 1, ao lado dos caixas no Mega Moda Park

Clube de Costura - piso G3 do estacionamento do Mega Moda Shopping