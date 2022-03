O novo álbum da cantora Anitta já tem data marcada para lançamento. Ou pelo menos quase isso. Em entrevista para a revista Billboard Latin, a brasileira afirmou que o disco "Girl From Rio" sairá antes do festival internacional Coachella, que irá acontecer entre os dias 15 e 24 de abril na Califórnia

Também recentemente, o empresário de Anitta, Brandon Silverstein, confirmou que o álbum já estava finalizado. Em um tweet, o profissional também fez questão de compartilhar uma foto de uma chamada de vídeo com a cantora.

Segundo a artista, o novo álbum irá trazer faixas em inglês, português e espanhol, além de pareceria com outros artistas. Algumas músicas do disco já foram divulgadas e viralizaram nas redes, como o caso “Envolver”, “Boys Don’t Cry” e a própria “Girl From Rio”.

Até Ana Maria Braga dançou

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, divertiu os telespectadores na manhã desta quinta-feira (17) ao dançar a música "Envolver", de Anitta, ao vivo, durante o Mais Você (Globo). Nas redes sociais, os fãs brincaram e a parabenizaram pela energia.

"Namaria é diferenciada. Essa faz valer a audiência", afirmou uma internauta. "Que energia dessa mulher. Eu com 25 anos não consigo agachar pra pegar algo quando cai", disse outro. "Ana Maria dançando até o chão, amo essa mulher", comentou mais um.

Leia também

- Ana Maria Braga rebola no chão ao som de Anitta e web brinca com apresentadora

- Anitta menciona Boninho e pede para entrar no BBB 22

- Coachella confirma Anitta, Pabllo Vittar, Billie Eilish e Kanye West em edição em abril no EUA