Magazine "É acerto de contas entre as gerações de 1960 e 1990", diz Débora Falabella sobre Love, Love, Love Atriz é protagonis do espetáculo que será apresentado neste sábado e domingo (19 e 20/2) no Teatro Goiânia

É ao som de All You Need Is Love, dos Beatles, que o espetáculo Love, Love, Love começa a se desenhar no palco. Dos idealismos dos anos 1960 até chegar à década de 2010, a peça trafega por diferentes tempos para falar sobre o amor. Sob batuta do Grupo 3 de Teatro, encabeçado por Débora Falabella, Yara de Novaes e Gabriel Paiva, a obra será apresentada neste sába...