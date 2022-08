Magazine É ficção, mas não mera coincidência Pedro Célio Alves Borges e Nilton Rodrigues lançam coletânea de contos, crônicas e poemas nesta segunda-feira

Esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança com a realidade ‘não’ é mera coincidência. A advertência usual para evitar dissabores com a lei é desprovida do não acima destacado, o que carece de sentido. Obra alguma, de qualquer gênero ou estilo, prescinde de ter com a realidade conexão. De forma óbvia ou por intrincado viés, a criação artística espelha elementos do t...