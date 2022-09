Adentrar a uma jukebox e rememorar clássicos mundiais do rock é o convite que a Guns N’ Roses tem prometido desde que Axl Rose, Slash, Duff McKagan e sua turma saíram em turnê prolongada pelo Brasil. Neste domingo (11), uma das bandas mais consagradas do gênero faz show no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Quem agradece são os muitos fãs de Goiás que desejam rever o grupo no palco ou que, pela primeira vez, terão a chance de ouvir os riffs ao vivo de Sweet Child O’ Mine. Prepare o coração.

Desde que saiu em turnê intitulada Guns N’ Roses Are F’ N’ Back (algo como Guns N’ Roses Está de Volta) que a banda não para: eles abriram os trabalhos em Manaus (AM), passaram pelo Recife (PE) e, na última quinta-feira, subiram ao Palco Mundo do Rock in Rio, no Rio de Janeiro (RJ). Com performance que abarca todos os clássicos do rock de 1980, 1990 e um pedaço da década de 2000, o grupo vem entregando shows pontuais e longos, de quase três horas de duração.

Depois de Goiânia, os incansáveis da Califórnia ainda passam por Belo Horizonte (MG), Ribeirão Preto (MG), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). Do Brasil, partem para Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia. São shows previstos para serem realizados até o final do ano em uma rodada de canções que passeia por todos os clássicos, a exemplo de Welcome to the Jungle, Paradise City, Knockin’ on Heaven’s Door e November Rain.

A turnê em questão é a mesma que estava agendada para 2020, em um projeto de continuação da reunião dos três músicos da formação original. Com a pandemia, precisaram adiar a turnê e apenas agora, em 2022, os shows são realizados no Brasil. Além de Axl Rose, que completou 60 anos em fevereiro, Slash, 57, e Duff McKagan, 58, o grupo ainda recebe o guitarrista Richard Fortus, os tecladistas Dizzy Reed e Melissa Reese e o baterista Frank Ferrer.

Todos os shows da turnê, incluindo o de Goiânia, foram pensados para serem grandiosos, desde a duração das apresentações, passando pela produção de palco, iluminação e técnica. Surpresas também podem surgir ao longo do espetáculo, como alteração da setlist liberada para a imprensa e solos de guitarra de Slash, como aconteceu no show do Rock in Rio.

Clássico

Formada em Los Angeles, na Califórnia (EUA), ao longo de quase 40 anos a Guns N’ Roses acumula seis discos de estúdio, três EPs e um álbum ao vivo. A estreia em lançamentos, com Appetite for Destruction (1987), se tornou o álbum mais vendido na história da música americana, com cerca de 33 milhões de cópias em todo mundo. O disco encabeçou grandes sucessos de diversas gerações, como nas canções It’s So Easy, Nightrain e Out Ta Get Me.

Ilustrada pela voz marcante de Axl e a performance de Slash e Duff McKagan, a Guns rodou todo o mundo por diversas vezes e já percorreu o Brasil em diferentes turnês. A última vez que estiveram em solo brasileiro foi em 2016, quando se apresentaram em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Na época, o grupo já estava com a formação atual e fez grandes homenagens ao rock internacional, como Leonard Cohen, morto naquele ano.



Quem é Sevenn, o DJ que abrirá a noite?

O produtor cultural norte-americano Kevin Brauer, mais conhecido como Sevenn, está escalado para abrir o show do Guns N’ Roses em Goiânia. O DJ prepara um repertório que mescla músicas clássicas do rock com o ritmo eletrônico e sons da Kevin Brauer Band. O artista já é conhecido internacionalmente por um remix da música BYOB da banda de metal System Of Down, feito em parceria com o goiano Alok. Seu primeiro sucesso, no entanto, foi Colors of the Rainbow, lançado em 2016.



Vai ao show? Confira detalhes

Horários

Os portões do Serra estarão abertos a partir das 16h. Já a abertura do show acontece a partir das 18h30, com o DJ Sevenn. Logo mais, às 20h, a Guns sobe ao palco.

Portarias

O show na capital goiana conta com portarias exclusivas para os setores Front, Gramado, Cadeira Coberta e Arquibancada, de acordo com o mapa informativo. O acesso para o setor de cadeiras cobertas será realizado sobre a rampa do estádio.

Entrada

Será proibida a entrada no evento com itens como armas, drogas, objetos pontiagudos, frascos de vidro ou de plástico, inclusive copos, alimentos e bebidas. Medicamentos, entretanto, serão aceitos. Apesar de a classificação indicativa do show ser voltada para maiores de 18 anos, menores de idade acompanhados de um tutor legal, como pai, mãe ou guardião, poderão ter acesso ao evento.

Ingressos e trocas

Pessoas que adquiriram o ingresso na modalidade meia social deverão realizar a doação de 1Kg de alimento não perecível (sal e fubá não serão aceitos) em um dos pontos de coleta, sendo eles: tenda do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), montada próximo à bilheteria cadeira sul, no estacionamento, até este domingo (11), das 8h às 22h, próximo às portarias dos setores.

Não será necessária a apresentação do ingresso para a realização da doação. Deste modo, uma única pessoa terá permissão para efetuar a entrega dos alimentos para outras. Em troca, será disponibilizado um voucher que deverá ser apresentado à entrada do show, junto com o ingresso.

Aos que, no ato da compra, optaram por retirar o ingresso na bilheteria, ele estará disponível para retirada no dia do evento, das 14h às 20h, na bilheteria da arquibancada sul. Serão aceitos ingressos tanto no formato impresso, quanto digital.

Meia entrada

Os ingressos voltados para meia entrada, deverão ser apresentados com comprovantes da modalidade, como carteirinhas de estudante, atestado médico (PCD) e carteirinha de doador de sangue, além do documento de identificação pessoal, com foto. Em caso de dúvidas, o SAC poderá ser acionado, por meio do WhatsApp: (62) 3142-5258.



SERVIÇO

Guns N' Roses em Goiânia

Data: neste domingo (11)

Abertura dos portões: 16h

Local: Estádio Serra Dourada, Av. Fued José Sebba, 1170, Jardim Goiás

​Ingressos: entre R$ 450 e R$ 1500 (4º lote)