Sheila Mello, Scheila Carvalho e Carla Perez fizeram uma reunião das loiras do Tchan nesta segunda-feira (20) no Carnaval de Salvador. Nas redes sociais, a dupla de dançarinas compartilhou vídeo em preparação para o bloco Pipoca Doce, da cantora Carla Perez. Mais tarde, as três apareceram em cima do trio elétrico.

"Se uma Sheila é bom, imagina duas! É maravilhoso!", escreveu Sheila Mello, que apareceu usando figurino azul, inspirado no que usava a loira do Tchan nos anos 1990. A banda, que completa 30 anos, teve como dançarinos Carla Perez, Débora Brasil, Jacaré e a dupla de Sheilas. Já Scheila Carvalho entrou no clima do bloco infantil, usando conjunto colorido inspirado em roupas de boneca.

A dupla aumentou a animação dos fãs ao revelarem qual bloco iriam curtir: "Espera a gente que estamos chegando para a pipoca!", escreveu Sheila, marcando a conta da amiga Carla Perez. O Pipoca Doce promete animar famílias na tarde de segunda-feira de Carnaval, no circuito Osmar (Campo Grande).

A nostalgia dos fãs de É o Tchan foi compartilhada nos comentários: "Minha infância desbloqueada em 3,2,1...", escreveu uma seguidora. Já outra sentiu falta de Jacaré: "Perez, Carvalho e Mello juntas é para acabar com o nosso coração! Só falta o Jacaré".

O molejo das dançarinas foi comparado com as dancinhas de Tik Tok atuais: "Tik Tok é moleza para quem dança axé e samba anos 90", escreve uma internauta. Ouro seguidor descreve a dupla como "as pioneiras do Tiktok".

