Magazine Participação da sertaneja Naiara Azevedo provoca ódio coletivo na web Rodeada de polêmicas, participação da cantora do hit 50 reais no BBB 22 desperta reação acalorada do público sedento por novos vilões e mocinhos

Limpa, limpa … limpa todo o ódio coletivo, limpa! O mantra entoado pela rapper e ex-BBB Karol Conká poderia ser facilmente repetido pela cantora sertaneja Naiara Azevedo nestes primeiros dias da participação da moça no reality show Big Brother Brasil 22, da TV Globo. Antes mesmo da estreia do programa, na segunda-feira (17), o nome da cantora do hit 50 Reais já esta...