Magazine 10ª edição do Goiânia Canto de Ouro encerra com recorde de público Foram 16 dias de shows e mais de 50 cantores e músicos goianos que subiram ao palco do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, no Centro

O Festival Goiânia Canto de Ouro teve sua décima edição encerrada na noite deste domingo (28). Foram 16 dias de shows com mais de 50 cantores e músicos goianos que subiram ao palco do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, no Centro. O evento, promovido pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), teve plateia lotada em tod...