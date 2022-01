Magazine 14ª mostra de cinema 'O Amor, a Morte e as Paixões' é adiada para abril, em Goiânia Festival estava marcado para acontecer entre os dias 16 de fevereiro e 2 de março

Em meio ao avanço de casos de Covid-19 em Goiânia, a 14 edição da Mostra de cinema "O Amor, a Morte e as Paixões", que estava marcada para acontecer entre os dias 16 de fevereiro e 2 de março, será adiada. De acordo com comunicado do Festival, divulgado na manhã desta quarta-feira (19), o evento acontecerá entre os dias 8 a 21 de abril deste ano, no antigo Banana Shopping, n...