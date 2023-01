Com foco no retorno às aulas escolares e para dar apoio às famílias do Residencial Juscelino Kubitschek, bairro localizado na região Noroeste de Goiânia, o grupo Nós Pelo JK promove a 3ª edição do Jogo das Estrelas neste sábado (7), às 9 horas, na Associação dos Servidores da Saneago (Assesgo). A entrada é mediante doação de um caderno ou kit de lápis que serão ofertados às crianças.

Em clima de festa, o Jogo das Estrelas é focado em partidas que tem como jogadores diversos nomes do futebol goiano, como Frontine (diretor de futebol do Vila Nova), Moises, Wesley, Artur, além de influenciadores digitais, a exemplo de Jacques Vanier (foto), Carter Batista, Sid Peão e Lucas Batt. Há ainda a participação de repórteres, como Victor Hugo Araujo, Victor Andrade, Beto Brasil, e dos músicos Peu Rodrigues, Lucas Monteiro, Bia Frazzo e JV Batera.

“Trata-se de um setor carente, em que não há saneamento básico. O asfalto que foi feito lá infelizmente já está danificado. A maioria das crianças tem dificuldade de poder ir para a escola. Não há um posto de saúde perto”, explica um dos coordenadores do projeto, Rodolpho Soares. Ao longo do ano, o grupo Nós pelo JK promove diversas ações de apoio e ajuda às famílias do bairro.

Serviço

3ª Jogo das Estrelas

Data: Sábado (7), às 9 horas

Local:

Assesgo, Av. Vereador José Monteiro, Setor Negrão de Lima

Entrada:

mediante doação de um caderno ou kit de lápis

Informações:

@nospelojk