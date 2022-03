Magazine 6ª Semana da Cultura Hip Hop retorna em formato virtual entre os dias 20 e 26 de março

A maior atração de hip hop em Goiás retorna após dois anos de pausa em virtude da pandemia da Covid-19. A 6ª edição da Semana da Cultura Hip Hop acontece de forma virtual entre os dias 20 e 26 de março, a partir das 19 horas, no canal do YouTube do programa Hip Hop em Cena. O formato foi escolhido por conta do cenário pandêmico, visando a segurança do público e do...