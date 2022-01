Magazine Açúcar ou adoçante? Especialistas falam sobre os prós e contras de cada opção Confira as vantagens e desvantagem de utilizar açúcar ou adoçante na dieta de quem busca um estilo de vida mais saudável

O café é despejado na xícara e logo vem a tradicional pergunta: açúcar ou adoçante? Para muita gente, em especial para quem busca um estilo de vida mais saudável, fazer essa escolha é sempre um momento de dúvidas. No caso da radiologista Letícia Daher, de 35 anos, a resposta é bem simples: nenhum dos dois. “Aprendi a gostar do café puro. Após me tornar mãe, comecei ...