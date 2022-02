Magazine “A escorpiana que habita em mim está vivíssima”, diz Naiara Azevedo Cantora foi a eliminada do BBB22 esta semana, com 57,77% dos votos e fala sobre a montanha-russa de emoções que viveu dentro do programa

A missão mais importante de Naiara Azevedo ao entrar no Big Brother Brasil (globo) era ser reconhecida para além de sua profissão. As três semanas que passou no programa foram como uma “montanha-russa”: alegria, medo, rejeição e acolhimento fizeram parte da trajetória da terceira eliminada da 22ª temporada. Boas doses de memes também fizeram parte da passagem de “Nan...