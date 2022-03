Magazine “A Ilha da Fantasia”, reboot do clássico dos anos 70, chega com exclusividade ao Globoplay

Um resort de luxo, onde qualquer fantasia solicitada pelo hóspede é cumprida, embora raramente saia como esperado. É esse o enredo que movimenta a série A Ilha da Fantasia, que estreou no com exclusividade no Globoplay. No remake do clássico dos anos 1970, Elena Roarke (Roselyn Sanchez), a descendente do icônico Sr. Roarke (Ricardo Montalbán), anfitrião e administrador do mis...