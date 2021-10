Magazine 'A música me curou', diz Gal Costa sobre volta aos shows Gal retorna aos palcos da capital paulista neste fim de semana com o espetáculo "As Várias Pontas de uma Estrela"

Aos 76 anos, Gal Costa diz ter muitos projetos para tirar do papel. E adivinhe de onde vem esse entusiasmo? "A música me curou e me salvou muitas vezes, me traz energia, me alimenta e me dá equilíbrio. Eu tenho sempre muitos projetos, quero fazer muitas coisas ainda", afirma a cantora, em entrevista por email. "Eu sou uma artista que gosta de dar saltos na carrei...