Magazine “A Nazira me abriu o mundo da comédia”, diz atriz Eliane Giardini Atriz de 'O Clone' conta como descobriu veia cômica ao interpretar a muçulmana Nazira

Até interpretar a muçulmana Nazira em O Clone, a carreira de Eliane Giardini era voltada a papéis dramáticos. Foi com a irmã de Mohamed (Antonio Calloni) e Said (Dalton Vigh) que ela descobriu que tinha uma veia cômica para explorar. “Nazira me abriu o mundo da comédia. Já havia experimentado o humor na novela anterior, Explode Coração, também com a Gloria Perez, mas es...