Magazine A protagonista

A grande esfera é um símbolo muito forte nos cinemas. Claro que boa parte dos roteiristas retratam a chegada do homem à Lua. O último longa a ser reproduzido com essa temática foi O Primeiro Homem, de 2018, Ryan Gosling no papel do astronauta estadunidense Neil Armstrong. A produção venceu o Oscar de Melhores Efeitos Especiais. Outro clássico do gênero é Apollo 13 (19...