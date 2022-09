Seguindo a tendência das últimas semanas, setembro tem início nesta quinta (1º) com mais dez estreias nos cinemas. Uma das principais corridas dos cinéfilos deve ser para assistir a "Era uma Vez um Gênio", exibido no Festival de Cannes e dirigido pelo australiano George Miller —a mente por trás dos quatro longas frenéticos de "Mad Max".

Desta vez, ele coloca Tilda Swinton no papel de uma linguista que vai se deparar com um gênio da lâmpada, vivido por Idris Elba. Como boa acadêmica, ela tem um caminhão de dúvidas para tirar com o ser mitológico, que se põe a narrar as aventuras fantásticas por quais passou. Nisso, aos poucos, a história vai louvando o próprio gesto de narrar —e também de amar.

Já o lado brasileiro vem com o realismo histórico de "A Viagem de Pedro", em que Cauã Reymond encarna o ex-imperador no seu retorno a Portugal, em 1831. Viagens desse gênero naquela época, como bem se sabe, não davam oportunidade para aproveitar a brisa marítima —mas, ao contrário, traz o cheiro das violências e contradições do Brasil, com um elenco que vai bastante além do branco colonizador.

A complexidade da cultura brasileira está refletida ainda nos documentários "Maria - Ninguém Sabe quem Sou Eu", sobre Maria Bethânia, e "Segredos de Putumayo", que apresenta crimes cometidos contra indígenas na selva amazônica no começo do século 20. Já no espírita "Predestinado", Danton Mello vive um homem que conduzia curas milagrosas nos anos 1950.

Chega às salas ainda o novo filme de Hong Sang-Soo, "Encontros" —título que poderia se aplicar a vários outros de seus filmes, centrados em conversas aparentemente pacatas e nas relações entre amigos, namorados e familiares. No caso, o protagonista é um jovem que tem conflitos com seus pais e também vai atrás da sua namorada em Berlim.

A semana é fechada pelo intenso "O Chef", que acompanha um dia caótico num restaurante, o dramalhão francês "Entre Rosas", o thriller "Um Lugar Bem Longe Daqui", baseado no best-seller homônimo, e o terror telefônico "A Última Chamada".

Confira abaixo as estreias:

O Chef

Em um plano-sequência, o espectador acompanha a caótica noite de um chef que, além de sofrer as pressões de servir o melhor no restaurante onde trabalha, terá de agradar uma crítica da imprensa enquanto recebe visitas inesperadas —entre elas, a de um conhecido para quem ele está devendo dinheiro.

Reino Unido, 2021. Direção: Philip Barantini. Elenco: Jason Flemyng, Stephen Graham e Ray Panthaki. 16 anos

Encontros

O diretor sul-coreano Hong Sang-Soo aparece em mais um filme no circuito brasileiro neste ano. Desta vez, o longa costura três histórias que se conectam pela temática do título. Acompanhamos um rapaz que tenta falar com seu pai, encontrar sua namorada em Berlim e jantar com sua mãe.

Coreia do Sul, 2021. Direção: Hong Sang-Soo. Com: Shin Seok-ho, Park Mi-so e Kim Young-ho. 14 anos

Entre Rosas

Uma mulher que teve uma das maiores fazendas de rosas da França começa a amargar a decadência frente a um produtor ganancioso. Para recuperar a glória de outrora, sua secretária propõe que sejam contratados três ex-presidiários para ajudá-los na reinserção na sociedade. Mas eles não têm jeito nenhum com jardinagem —mesmo assim, farão o que podem para salvar a pequena propriedade.

França, 2020. Direção: Pierre Pinaud. Elenco: Catherine Frot, Fatsah Bouyahmed e Manel Foulgoc. 12 anos

Era uma Vez um Gênio

O novo filme de George Miller, de "Mad Max", investe numa fábula em que uma linguista se encontra com um gênio da lâmpada. Mas, em vez de pedir seus três desejos de imediato, a pesquisadora vivida por Tilda Swinton duvida do que diz o personagem mágico de Idris Elba. O ser começa então a contar histórias fantásticas de seus antigos donos —e as consequências desastrosas de seus pedidos.

Austrália, EUA, 2022. Direção: George Miller. Elenco: Tilda Swinton, Idris Elba e Ece Yüksel. 14 anos

Um Lugar Bem Longe Daqui

Baseado no best-seller de Delia Owens, uma garota vive isolada num brejo após a morte dos pais. Quando ela cresce, acaba se apaixonando por um rapaz, mas ele surge morto num local afastado —e a vida da garota, que já era ruim, se transforma numa confusão maior.

EUA, 2022. Direção: Olivia Newman. Elenco: Harris Dickinson, Taylor John Smith e Daisy Edgar-Jones. 14 anos

Maria - Ninguém Sabe quem Sou Eu

Maria Bethânia é a homenageada deste documentário, que costura depoimento da artista com mais de 50 anos de carreira e textos de autores como Ferreira Gullar e Caio Fernando Abreu sobre ela, lidos por Fernanda Montenegro.

Brasil, 2022. Direção: Carlos Jardim. Livre

Predestinado

Danton Mello dá vida a Zé Arigó, um homem que, nos anos 1950, começou a conduzir cirurgias e curas espirituais na cidade mineira de Congonhas, numa época em que o espiritismo não era tão popular no Brasil. O homem pacato diz ouvir os conselho de um certo Dr. Fritz, que o ajuda a realizar os milagres.

Brasil, 2018. Direção: Gustavo Fernández. Elenco: Danton Mello, Juliana Paes e Marco Ricca. 14 anos

Segredos de Putumayo

Este documentário se volta para a violência na Amazônia brasileira a partir do diário de um cônsul britânico que empreendeu uma investigação sobre crimes cometidos contra comunidades indígenas por uma empresa britânica em 1910.

Brasil, 2021. Direção: Aurélio Michellis. 14 anos

A Última Chamada

Depois de "O Telefone Preto", que estreou nos cinemas há algumas semanas, neste longa uma chamada macabra condena quatros jovens nos anos 1980. Depois de depredarem a casa de uma mulher, eles caem numa armadilha sobrenatural. A obra é do mesmo criador da série "Premonição".

EUA, 2020. Direção: Timothy Woodward Jr. Com: Lin Shaye, Tobin Bell e Chester Rushing. 16 anos

A Viagem de Pedro

O retorno de dom Pedro 1º a Portugal, em 1831, a bordo de uma fragata cruzando o Atlântico, é o assunto do novo filme de Laís Bodanzky. Cauã Reymond vive o ex-imperador, que está repleto de angústias após a morte da primeira mulher. Mas a trama também inclui outros diversos personagens, incluindo oficiais do navio, serviçais e escravos, que tecem um painel complexo de línguas e culturas em busca de uma pátria.

Brasil, 2021. Direção: Laís Bodanzky. Elenco: Cauã Reymond, Vitória Guerra e Rita Wainer. 14 anos

