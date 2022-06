Por conta da pandemia, as tradicionais festas de São João pelo Nordeste brasileiro não puderam acontecer. Por isso, este mês de junho está sendo visto de uma outra forma bem especial por quem ficou por dois anos sonhando com esse retorno. O Fantástico deste domingo (26) traz uma reportagem especial para falar da volta das festas juninas.

O repórter Mauricio Ferraz percorreu 5 mil quilômetros para acompanhar bem de perto a rotina dos cantores que têm arrastado multidões pelo interior do País e mostrar a animação do público e dos artistas nesse reencontro tão esperado. A equipe do programa acompanhou o show do cantor sertanejo Mano Walter, em Petrolina, no interior de Pernambuco. Depois, registrou as apresentações de piseiro de Mari Fernandes e João Gomes.

Gil

No mesmo domingo em que comemora 80 anos, Gilberto Gil é mais uma presença especial no Fantástico. Ao lado dos filhos e netos, o cantor baiano recebeu a apresentadora Maria Júlia Coutinho em sua casa e ganhou do programa um presente de aniversário que remete à origem da família Gil: uma árvore genealógica. “A árvore frutificou, né? Os galhos cresceram”, brinca Gilberto Gil, referindo-se aos 8 filhos, 12 netos e uma bisneta.

Mais cedo, no Domingão, Gil também será homenageado. Ele se apresenta no palco do programa ao lado dos filhos Preta, José Gil e Bem, e dos netos Francisco, Flor e João Gil. Luciano Huck ainda prepara uma grande homenagem para o cantor, que participa do Visitando o Passado, e se emociona ao reviver a casa de sua tia Margarida, onde morou dos 9 aos 20 anos, e compôs as suas primeiras canções.

Síndrome do impostor

Nesta semana, a segunda temporada do quadro Isso Tem Nome fala sobre a síndrome do impostor. A repórter Ana Carolina Raimundi mostra que o assunto está diretamente ligado a sentimentos como insegurança, ansiedade e um questionamento interno que a pessoa se faz se ela é capaz de ocupar aquela posição profissional ou não, uma espécie de autossabotagem.

“É um fenômeno psicológico e emocional, muito comum entre mulheres e pessoas negras, onde elas se sentem muito aquém do reconhecimento pessoal e profissional que elas obtiveram. Ou seja, elas se sentem uma fraude, como se a qualquer momento as pessoas fossem descobrir que elas não têm aquela capacidade ou aquela habilidade”, explica a psicóloga clínica Valeska Zanello.