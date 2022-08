O espetáculo ABBA Experience In Concert será apresentado neste domingo (21), às 20 horas, no Teatro da FacUnicamps (Av. Anhanguera, nº 2.365, Setor Coimbra). O ABBA é um grupo sueco de música pop formado em Estocolmo em 1972 por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad. O nome do grupo é um acrônimo formado pelas iniciais do primeiro nome de cada membro.

No palco, os quatro cantores, banda e orquestra com 30 integrantes cantando e tocando ao vivo a história de um dos maiores grupos de todos os tempos, por meio de seus grandes sucessos. Balé, cenário, coreografias, trocas de figurinos e uma iluminação de última geração completam o espetáculo, que fará com que todos se sintam na era Disco.

A produção geral é de Flávia Mengar e Leonardo Isaac, produção executiva de Daniela Schiarreta. A coordenação musical ficará a cargo do maestro Eduardo Pereira, coreografias de Tatiana Abbiati e direção geral do diretor Bruno Rizzo. A turnê já percorreu mais de 70 cidades brasileiras. Os ingressos para sessão única estão disponíveis no site furandoafila.com.br e variam de R$ 55 a R$ 160.