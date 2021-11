Magazine Abba, nova febre no TikTok, volta em formato virtual e com mesmo visual de 1980 O grupo, que estourou nos anos 1970 e acabou em 1982, fez um dos mais improváveis retornos do pop de todos os tempos. O álbum "Voyage", foi lançado cheio de músicas inéditas, depois de quase quatro décadas ininterruptas de inatividade

Um garoto sem camisa dança no quarto quando, de repente, uma mudança de batida na música guia um corte no vídeo e, no segundo seguinte, ele está usando terno e gravata. Uma garota dá dicas de como reconhecer uma menstruação normal. Um homem enumera guloseimas argentinas que não existem mais. Em comum, todos esses vídeos curtos, postados no TikTok e com milhões de cur...