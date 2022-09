Com previsão de abertura às 16 horas, os portões para o show do Guns N’ Roses no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, foram abertos às 16h20. Os presentes passam agora por uma revista minuciosa e quem comprou copos, por exemplo, não pode entrar com os objetos no evento. Guns, que é uma das bandas de rock mais consagradas do mundo, toca na capital goiana pela primeira vez. O show terá início às 20 horas, mas antes disso, o DJ Sevenn sobe ao palco, às 18h30.

A proibição da entrada com com itens como armas, drogas, objetos pontiagudos, frascos de vidro ou de plástico, inclusive copos, alimentos e bebidas já havia sido anunciada. Apesar disso, alguns presentes acabaram adquirindo objetos vendidos no local do show, mas foram proibidos de entrar com os objetos durante a revista de liberação.

Depois de Goiânia, os incansáveis da Califórnia ainda passam por Belo Horizonte (MG), Ribeirão Preto (MG), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). Do Brasil, partem para Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia. São shows previstos para serem realizados até o final do ano em uma rodada de canções que passeia por todos os clássicos, a exemplo de Welcome to the Jungle, Paradise City, Knockin’ on Heaven’s Door e November Rain.

A turnê

Desde que saiu em turnê intitulada Guns N’ Roses Are F’ N’ Back (algo como Guns N’ Roses Está de Volta) que a banda não para: eles abriram os trabalhos em Manaus (AM), passaram pelo Recife (PE) e, na última quinta-feira, subiram ao Palco Mundo do Rock in Rio, no Rio de Janeiro (RJ). Com performance que abarca todos os clássicos do rock de 1980, 1990 e um pedaço da década de 2000, o grupo vem entregando shows pontuais e longos, de quase três horas de duração.

A turnê em questão é a mesma que estava agendada para 2020, em um projeto de continuação da reunião dos três músicos da formação original. Com a pandemia, precisaram adiar a turnê e apenas agora, em 2022, os shows são realizados no Brasil. Além de Axl Rose, que completou 60 anos em fevereiro, Slash, 57, e Duff McKagan, 58, o grupo ainda recebe o guitarrista Richard Fortus, os tecladistas Dizzy Reed e Melissa Reese e o baterista Frank Ferrer.

Todos os shows da turnê, incluindo o de Goiânia, foram pensados para serem grandiosos, desde a duração das apresentações, passando pela produção de palco, iluminação e técnica. Surpresas também podem surgir ao longo do espetáculo, como alteração da setlist liberada para a imprensa e solos de guitarra de Slash, como aconteceu no show do Rock in Rio.

