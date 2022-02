Magazine “Achava a galera passiva para o jogo” Em duas semanas no BBB, Rodrigo diz ter atingido seu maior objetivo: movimentar o jogo. Vendo o reality como um tabuleiro de xadrez, articulou estratégias, mexeu as peças em diferentes direções, fez jogadas arriscadas e acabou se colocando em xeque. Com 48,45% dos votos do público, foi eliminado do programa na terça-feira, no paredão em que enfrentou Jessilane e Natália. O resultado, porém, não é motivo de arrependimento. “Para mim, o jogo era uma brincadeira e não uma maldade. Gostava muito de mexer as coisas, de falar das peças, das dinâmicas. Era o que me motivava lá dentro. Mas, acho que perdi a mão, porque sentia as pessoas bem diferentes de mim, nesse ponto”, avalia. Na entrevista a seguir, Rodrigo comenta seu comportamento e o de outros participantes no confinamento.

Você falava bastante sobre jogo na casa. Agora, aqui fora, acha que sua visão sobre a competição era semelhante à do público ou não? Eu acho que o público gosta do jogo. Dentro da casa, eu via as pessoas votando e pedindo desculpa. Pensei: a gente está em um jogo por R$ 1,5 milhão ou em um jogo de relacionamento? O que me fez ser cada vez mais incisivo foi o ...