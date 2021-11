Uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira (5) em uma cachoeira na Serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros confirmou a queda por volta de 16h20 e informações preliminares dão conta que não houve morte.

O local do acidente é de difícil acesso. Segundo as informações do site G1, a aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.

Marília Mendoça

A assessoria de imprensa da cantora afirmou que no avião estavam a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. Todos foram resgatados. A assessoria não sabia informar imediatamente se eles foram levados para o hospital, mas disse que eles estão bem.