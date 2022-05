O Centro Cultural Octo Marques será palco, nesta sexta-feira (20), às 19 horas, do lançamento do livro de poesias Âmago, de Áurea Denise. Publicado pelo Selo Pantheon da Negalilu Editora, o livro reúne poemas escritos desde a década de 1980 que refletem sobre os movimentos próprios da vida, as possibilidades do amor, corpo e a passagem do tempo.



Performer conhecida dos saraus goianienses das décadas de 1980 e 1990, Áurea Denise vivenciou um tempo de grande efervescência cultural em que o diálogo entre literatura e artes cênicas se fortalecia. Dessa forma, em Âmago, leitores e leitoras acessarão essa atmosfera, muitas vezes boêmia.



O Centro Cultural Octo Marque fica na Rua 4, nº 515, Ed. Parthenon Center, Centro. O preço do livro é de R$ 40.