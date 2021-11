Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

A 19ª Mostra Teatral Desaguar, evento tradicional da Escola do Futuro (EFG) em Artes Basileu França, que começou ontem (24/11), apresentará diversos espetáculos até dia 28 de novembro. Gratuitamente, a plateia poderá assistir às peças “Caliandra”, “A Incrível Viagem de Brisa”, “Casa de Nelson” (Nelson Rodrigues), “Poetizando a Vida em Tempos de Pandemia” e “Aquele que Diz Sim e Aquele que Diz Não: o grande costume” (Bertolt Brecht e Elisabeth Hauptmann). Por dia, um espetáculo será exibido, sempre às 20 horas, pelo canal da escola no YouTube.

Entre as peças adaptadas livremente a partir de textos de autores consagrados, está o texto original criado pelo projeto “Vai...Idade”, constituído por atrizes acima de 45 anos. Dessa forma, a autonomia faz parte do processo criativo e da metodologia aplicada no ensino dos estudantes. “Antes de pensar no texto, é preciso verificar que aproximação eles têm com o material. O professor/artista dá o apoio sobre pensar a constituição do texto dramático a partir da sua autonomia de trabalho”, explica o coordenador da área de Teatro, Luciano Luc.

Envolvidos na 19ª Mostra Desaguar, os alunos produzem o espetáculo desde o início até a pós-produção. “O Desaguar é um convite à comunidade que paga seus impostos, pois somos uma escola pública. Então, nós devolvemos a eles todos esses processos criativos para que apreciem e reflitam conosco a partir desse olhar social e profissional, que a arte também exerce”, conclui Luciano Luc.

A Escola do Futuro (EFG) em Artes Basileu França é uma instituição vinculada à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e gerida pela Universidade Federal de Goiás (UFG). O evento acontece online devido aos cuidados contra o Covid-19.



SERVIÇO

19ª Mostra Teatral Desaguar

Data: 24 a 28 de novembro

Horário: 20h

Acesso: https://www.youtube.com/basileufrancaartes