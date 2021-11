A Goiânia Mostra Curtas, um dos festivais de cinema de curta-metragem mais populares do Brasil, chega a sua 20ª edição, com início nesta terça-feira (23), às 20h, e encerramento no domingo (28), às 17h. O evento é organizado pelo Instituto de Cultura e Meio Ambiente (Icumam).

A edição deste ano será aberta ao público e realizada de maneira totalmente online, se adequando as restrições sanitárias por conta da pandemia de Covid-19, com as transmissões sendo realizadas pelo canal do Icumam no Youtube.

A programação terá a exibição dos Filmes Premiados da Curta Mostra Brasil e da Curta Mostra Goiás durante os 20 anos de Goiânia Mostra Curtas; 19ª Mostrinha – Filmes Premiados pelo Júri Popular Infantil; Curta Mostra Brasil – Os Caminhos do Brasil, com filmes contemporâneos de 2020 e 2021 (curadora Beth de Sá Freire); e Curta Mostra Especial (curadora Kênia Freitas). Ao todo, serão exibidos 86 filmes.

O cronograma também terá bate-papo, debates, oficinas, aulas, palestras, e pocket shows.

A novidade em 2021, é que o 20º Goiânia Mostra Curtas será transmitido para todos os países de língua portuguesa. Além do Brasil, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, poderão ter livre acesso ao conteúdo do festival.

Serviço

Assunto: Goiânia Mostra Curtas

Local: Canal do Icumam no Youtube

Data: 23 a 28 de novembro

Horários: dia 23, 20h; dias 24, 25 e 26, 10h; dia 27, 14h e dia 28, 17h

Entrada gratuita