Em razão da 20ª Semana Nacional de Museus, Goiás recebe uma programação especial que segue até o próximo sábado (21/05) em unidades de Goiânia e da Cidade de Goiás. Rodas de conversa, videocasts e visita guiada estão entre as atividades gratuitas, que contemplam o Arquivo Histórico Estadual e os museus da Imagem e do Som (MIS), Pedro Ludovico, Zoroastro Artiaga, e o Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás. A programação é coordenada pela superintendência de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico da Secult, com as atividades on-line abertas a todos que tiverem interesse.

A Semana Nacional de Museus é realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus - Ibram em parceria com as instituições museológicas de todo país. O tema deste ano é O Poder dos Museus, que referencia a importância de conhecer o poder das instituições e suas ações de pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, ação cultural, gestão, inovação tecnológica, cumprimento de suas funções sociais e criação de repertórios para o futuro.

A programação em Goiás se iniciou na última terça-feira (17), com aula aberta e mesa redonda com temas como a presença da mulher no rock e pesquisas fotográficas. Nos próximos dias, o poder da academia nos museus e a ressignificação de memórias estão entre os assuntos discutidos no programa.

Já o Palácio Conde dos Arcos, localizado na cidade de Goiás, promove uma visitação guiada até o domingo (22), das 8h às 17h.

Inscrições

Além dos eventos, a prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está recebendo inscrições de artistas de todo o Brasil com interesse em expor suas obras no Museu Frei Confaloni, localizado na Antiga Estação Ferroviária, e no Museu de Arte de Goiânia, no Bosque dos Buritis.

O prazo para os interessados segue até o dia 30 de maio. A inscrição pode ser realizada por pessoas físicas, brasileiras ou naturalizados, artistas, curadores, instituições e grupos coletivos de artistas, além de estrangeiros residentes com trajetória na área de audiovisual. A ficha de inscrição, disponível no anexo I do edital, deve ser entregue pessoalmente no museu de interesse junto com a proposta do trabalho em dias úteis de acordo com o horário de funcionamento. Confira mais informações no edital.

Veja a programação da 20ª Semana Nacional de Museus em Goiás:

PALÁCIO CONDE DOS ARCOS – CIDADE DE GOIÁS

Até 22/05 - 8h às 17h

Visita mediada à exposição do Palácio Conde dos Arcos

20/05 - 15h30

Videocast: A importância dos museus para Goiás como patrimônio mundial.

Palestrante: Pedro Henrique d'Ávila, arquiteto, mestre em Projeto e Cidade Local: Youtube - Secult/Goiás

MUSEU ZOROASTRO ARTIAGA

19/05 - 15h

Videocast: Ressignificando Memórias no Museu Pedro Ludovico. Ma. Bárbara Yanara da Silva

O videocast será disponibilizado nos canais virtuais da Secult, e fala dos processos de desenvolvimento de projetos do MPL que objetivaram a ampliação socio-científica das memórias presentes na instituição.

20/05 - 15h

Videocast: O Poder dos Museus. Juliana Oliveira – Museóloga

O videocast será disponibilizado nos canais virtuais da Secult, e irá tratar sobre sobre a importância das unidades museológicas para o comunidade goiana

MUSEU PEDRO LUDOVICO

19/05 - 16h às 18h

Roda de Conversa - "O Poder da Academia nos Museus", com Júllia Carvalho e João Gonçalves (acadêmicos de Museologia), e Giulliano Ramos, coordenador do Museu Zoroastro Artiaga. Mediação: Museóloga Ma. Bárbara Yanara

Local: Jardim do Museu Pedro Ludovico.

21/05 - 09h30 às 11h30

Roda de Conversa - "Processos de capacitação e sentidos da experiência museal", com Julianna Carvalho de Oliveira, museóloga da Gerência de Museus da Secult Goiás. Mediação: Museóloga Ma. Bárbara Yanara

Local: Jardim do Museu Pedro Ludovico