Um dos nomes mais importantes do atual cenário do cinema nacional, a atriz, roteirista e diretora carioca, Karine Teles, será a homenageada da 21ª Goiânia Mostra Curtas, que acontece entre os dias 05 e 10 de julho de forma remota e gratuita. A cerimônia de abertura será na terça-feira (5), a partir das 20h, com transmissão pelo canal do YouTube do festival. Após a homenagem, às 20h30, a artista participa de um bate-papo com mediação da apresentadora e diretora Simone Zuccolotto.

Presente clássicos e sucessos de crítica e público desde a retomada do Cinema Brasileiro, Karine ganhou ainda mais popularidade após interpretar recentemente a vilã Madeleine Braga Novaes na novela Pantanal, em 2022.

Na lista de filmes brasileiros, começou com a participação em Madame Satã (2002). Já em 2010, veio o primeiro papel como protagonista nas telonas em Riscado, quando foi premiada no Festival de Cinema de Gramado. Karine também atuou em O Lobo atrás da Porta, com Leandra Leal. Em 2014, brilhou no premiado Que Horas Ela Volta?, com Regina Casé, filme que chegou a ser selecionado como o brasileiro para representar o país na premiação do Oscar.

Programação diversa

Com um total de 88 filmes, representando 18 estados brasileiros e o Distrito Federal, a programação da 21ª Goiânia Mostra Curtas apresenta as seções competitivas Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Animação e Curta Mostra Goiás, além da 20ª Mostrinha, a Curta Mostra Especial: Rasteiras Imaginárias, uma masterclass, debates e outras atividades formativas.

A mostra, realizada pelo Icumam Cultural Instituto, é um dos mais expressivos festivais dedicados ao cinema brasileiro no formato curta-metragem. As atrações serão disponibilizadas de forma on-line e gratuita para todo o país, que podem ser acessadas pela plataforma de streaming InnSaei.tv e pelo canal do YouTube do festival.

SERVIÇO

21ª Goiânia Mostra Curtas

Quando : 05 a 10 de julho

Onde: Canal do YouTube e InnSaei.tv

Programação: www.goianiamostracurtas.com.br