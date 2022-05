A 4ª edição da Feira de Artes Goiás (Fargo) será realizada entre os dias 27 e 29 de maio, com atividades virtuais e presenciais. O evento ocupará as galerias do Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), com entrada franca. A mostra funciona como vitrine para artistas dos mais variados segmentos.

Com atrações diversas e ações de valorização das artes, a Fargo traz como novidade em 2022 o Prêmio Estímulo Fargo. Ao todo, 20 artistas já foram selecionados, levando a recompensa no valor de 1 mil reais cada. A mostra tem apoio do Serviço Social do Comércio (Sesc), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Fujioka.

De acordo com a produtora executiva do evento, Wanessa Cruz, além das galerias, coletivos e escritórios de arte de Goiânia e do interior, também estarão na feira galerias de Brasília como Oto Reifschneider e o Coletivo Plano da Artes, organizado pela professora e curadora Cinara Barbosa. A Arte Plena, com sua Casa Galeria, apresentará nomes do elenco da galeria, como Sandro Tôrres, Rodrigo Flávio, Nancy de Melo, mas também investirá em novos nomes locais, como Augusto César, Manuela Costa e André Felipe Cardoso. (Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC Goiás)

Confira a lista de expositores

Arte Plena Casa Galeria (Goiânia)

J. Fratus Escritório de Arte (Goiânia)

Eliane Miclos Escritório de Arte (Goiânia)

Galeria Motim (Pirenópolis)

Ateliê Livre de Gravura (Goiânia)

Oto Reifschneider (Brasília)

Cleandro Jorge Escritório de Arte (Goiânia)

Espaço Ebner Galeria de Arte (Anápolis)

Grafisch Atelier Hidrolands (Goiânia)

Accua Tríade (Goiânia)

Coletivo BSB Plano das Artes (Brasília)

Oca Goyaz Escritório de Arte (Goiânia)

Marte (Goiânia)

Muquifu Cultural (Goiânia)

Coletivo Rumos (Goiânia)

FAV- UFG (Goiânia)

Krav Design (Goiânia)

SERVIÇO

4ª edição Fargo - Feira de Artes Goiás

Quando: de sexta-feira (27/5) a domingo (29/5)

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer - CCON

Entrada Franca