Magazine 7º Digo começa nesta quarta-feira, de forma on-line Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás será realizado até o dia 30 de junho

O 7º Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás (Digo) acontece de modo on-line, a partir desta quarta-feira (15), e prossegue até o dia 30 de junho. No dia 29, o público vai poder assistir, presencialmente, ao Cabaré das Divas – um show de drags e homenagens, no Goiânia Ouro, às 20 horas, com entrada gratuita. A abertura do fe...