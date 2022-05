Para os amantes da gastronomia, uma boa notícia: a 8ª edição do Festival Gastronômico de Trindade começa nesta quinta-feira (12/5). Organizado pela prefeitura do município, o evento será realizado entre os dias 12 e 14 de maio e conta com atrações especiais. A entrada é gratuita e ocorre a partir das 19h, na Praça Constantino Xavier (antiga Prefeitura).

Serão oferecidos 40 pratos, sendo a metade confeccionada à base de mandioca, produto com forte presença no mercado produtor da região. A outra metade dos pratos será de criação livre dos expositores selecionados.

O evento estava suspenso desde 2019 devido à pandemia de Covid-19. Voltou a ser realizado após avaliação positiva do cenário epidemiológico no município pelo Gabinete de Operações de Emergência e Saúde da Prefeitura (GOE), mostrando indicadores de queda drástica de casos positivos, das internações e de óbitos no primeiro quadrimestre de 2022, além do positivo avanço da vacinação em Trindade.

A ideia é de que cada uma das barracas participantes ofereçam dois pratos especiais, sendo um deles feito com mandioca e com valores a partir de R$ 15. O segundo prato é desenvolvido de forma livre por cada banca e possui valor variado.

Além do ingrediente obrigatório, nesta edição o festival terá como apresentações dos pratos a utilização de tigelas de barro produzidas por artesãos do Distrito de Santa Maria. Os recipientes podem ser levados pelos visitantes.

O público também poderá conferir cinco shows com entrada gratuita. Na abertura do evento, a programação será comandada por Tom Chris, Maria Eugênia e Pádua. Na sexta-feira (13/5), haverão apresentações musicais da Liga Joe e do Pagode 100 Frescura. Já no último dia, no sábado (14), a dupla Rodolfo e Rodrigo se junta ao grupo Mr Gyn para tocar clássicos de seus repertórios. (Laura Oliveira é estagiária do GJC, em convênio com a PUC Goiás)

Confira os pratos a seguir:

-Caldeira do Pelé

Boi no Brejo

Delicioso e nutritivo caldo de mandioca com proteína bovina e temperos especiais.

Valor: R$ 15

Frango com Mandioca

Caldo de mandioca com frango e temperos.

Valor: R$ 15

-Fábrica de tapioca

Tapiocaria

Tapioca com diversos recheios, doces e salgadas feitos na hora a gosto do cliente.

Valor: R$ 18

-Delícias da Adélia

Aranchi

Crocantes bolinhos de mandioca e arroz servido com maionese picante e ervas

Valor: R$ 20

Mangai de Milho

Massa de milho temperada com bacon, carne de sol queijo e temperos

Valor: R$ 20

-Caipirão

Arroz Carreteiro

Arroz feito com carnes suína e bovina, finalizado com mussarela cheiro verde, pimenta biquinho e especiarias.

Valor: R$ 20

Tropeiro

Feijão tropeiro feito com a tradicional farinha de mandioca trindadense.

Valor: R$ 18

-Yakisoba Du Chef Japa

Yakisoba

Macarrão japonês feito com cenoura, mandioca, repolho e brócolis, feito com carne bovina e de frango. Temperado na base de shoyu e finalizado com um saboroso molho especial.

Valor: R$ 20

Harusame

Deliciosa salada frita servida com o típico macarrão de feijão verde com cenoura ralada e pepino em conserva, sementes de gergelim e pedaços de kani.

Valor: R$ 15

-Maçãs da Geo

Lasanha de Mandioca

Lasanha de massa de mandioca e molho artesanal. Sabores variados.

Valor: R$ 12

Beijinho do Amor

Beijinhos feitos com massa de mandioca e crosta caramelada.

Valor: R$ 2.50

-Barraca do Sabor

Caipira na Panela

Iscas de frango caipira frito acompanhada de farofa de mandioca.

Valor: R$ 20

Linguiça de Santa Maria

Linguiça artesanal de Santa Maria servido com porção de mandioca.

Valor: R$ 25

Chica Doida

Deliciosa mistura de massa de milho temperada servida com acompanhamentos de linguiça e bacon finalizada com mussarela e temperos artesanais.

Valor: R$ 20

Ragu de Carne de Sol

Molho pomodoro artesanal com carne de sol desfiada e cremoso musseline de mandioca.

-Petiscos da Cris

Quibe da Santíssima

Porção de quibes crocantes servidos com mandioca.

Valor: R$ 20

Divina Chapa

Carne com mandioca feita no disco de arado.

Valor: R$ 25

SERVIÇO

Festival Gastronômico de Trindade

Quando : quinta-feira (12/5) a sábado (14/5)

Local: Praça Constantino Xavier (antiga Prefeitura).

Endereço: Setor Central, em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia.