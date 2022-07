Para entender o porquê de o cinema italiano ser referência no mundo, o clássico neorrealista Mamma Roma, de Pier Paolo Pasolini, responde um pouco do questionamento. O filme será exibido em sessão especial dentro do 8½ Festa do Cinema Italiano, que chega às salas do Cinemais, no Shopping Bougainville, entre 4 e 10 de agosto.



Essa é a 9ª edição do festival no Brasil, que seleciona dez produções italianas integrantes dos principais festivais internacionais, além de sucessos de bilheteria na Itália. Cerca de 20 cidades recebem a mostra, que faz o seu retorno após hiato por conta da pandemia.



No circuito deste ano, estão filmes como Il Buco, produção ousada de Michelangelo Frammartino que flerta com o místico, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Veneza 2021. A comédia dramática Guia Romântico para Lugares Perdidos, de Giorgia Farina, e a premiére de Ennio, o Maestro, de Giuseppe Tornatore, também integram a programação.



No ano do centenário de Pier Paolo Pasolini, conhecido pela abordagem estética e pelas críticas sociais em seus filmes, o diretor, poeta e jornalista é homenageado pelo 8½ Festa do Cinema Italiano com a exibição de Mamma Roma, clássico de 1962 que segue os princípios do neorrealismo, importante movimento cultural do país, e que é estrelado por Anna Magnani.



A programação completa que chega ao Cinemais, no Shopping Bougainville, será divulgada ainda essa semana. A mostra é realizada pela Associação Il Sorpasso, em colaboração com a Risi Film Brasil. Sua primeira edição foi em Lisboa, em 2008, e a partir disso expandiu-se para outros países lusófonos. Desde 2014, o festival cresceu exponencialmente no Brasil e desde 2016, em sua 3ª edição, passou a ser realizado de forma simultânea nas principais cidades do país.



Serviço

9ª edição do 8½ Festa do Cinema Italiano

Quando: 4 e 10 de agosto

Onde: Cinemais do Shopping Bougainville (Rua 9, 1855 - Setor Marista)

Programação: em breve

Informações: br.festadocinemaitaliano.com