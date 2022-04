A Academia Goiana de Letras (AGL) definiu 2022 como o ‘Ano Cultural Acadêmica Lêda Selma de Alencar’. Isso significa que até dezembro a entidade irá focar suas atividades nas obras da escritora e poetisa. A solenidade que iniciará esse período ocorre nesta quinta-feira (07/04), às 17h, na sede da instituição.

Nascida em Urandi, Bahia, Lêda Selma se consagrou em Goiás pelo seu trabalho. Sua carreira literária iniciou bem cedo, aos 14 anos. Apesar de ter sido alfabetizada aos 5 anos, e sempre escrever uns versos aqui e acolá, foi na adolescência que Lêda recebeu o convite de publicar suas redações da escola no jornal Folha de Goyaz, no formato de crônica. Foi nesse período que presenciou a primeira frustação como escritora.

Nos anos da ditadura militar, a adolescente escreveu o texto “Meu Brasil um país do futuro”, onde expôs suas observações sobre o País e encerrou com a máxima ‘liberdade no Brasil é só um produto fantasioso para ser exportado’. “Mandaram cortar esse final da crônica”, diz Lêda Selma. Segundo ela, o diretor do jornal telefonou a sua mãe, que apavorada com as possíveis consequências daquelas palavras publicadas, autorizou o corte. Frustrada com a censura, Lêda deixou as crônicas de lado e passou a se dedicar a poesia, sua verdadeira paixão. Somente décadas mais tarde, após cinco livros de poesia publicados, que recebeu o convite para se tornar cronista do outro jornal da capital, o Diário da Manhã.

Quando voltou a se arriscar na prosa da crônicas, Lêda acredita que a experiência da censura pode ter vindo à tona, pois ela decidiu não escrever nada sério. Em vez de política e fatos indignantes, a escritora decidiu reservar as manhãs de domingo para extrair algumas boas risadas do leitor. “O meu objetivo era divertir o domingo do leitor, que já estava cansado de abrir o jornal e ver crimes, sequestros, estupros, assaltos. Eu queria ser o contraponto, e decidi escrever só coisas divertidas”, diz ao O POPULAR.

Além de poetisa e cronista, Lêda também presidiu a AGL por dois mandatos. Durante os quatro anos como gestora, ela restaurou a sede da AGL (considerado um patrimônio histórico por ser a casa nº 01 de Goiânia), criou projetos culturais, como o “AGL na Calçada”, evento literário aberto ao público, e o “Poesia em Tela”, que deu vida às paredes do Hugol, com artes e poesia. Sua carreira foi homenageada com o Troféu Jaburu 2020, premiação cultural do Estado de Goiás. Em razão da pandemia, a cerimônia de entrega será neste ano.

Lêda Selma também pertence à União Brasileira de Escritores de Goiás, a Associação de Imprensa e outras instituições culturais. Possui mais de 10 títulos publicados, entre eles 'Pois é Filho', de 1998, e ‘À Deriva’, de 2005.

O Ano Cultural da AGL, criado em 2010, tem o objetivo de prestar homenagem aos seus confrades e confreiras uma série de homenagens à sua trajetória pessoal e artística. Neste ano, a programação tem início com a solenidade na quinta-feira (06/04), e ainda em abril (28/04) traz uma mesa redonda sobre a poesia de Lêda Selma Alencar. No dia 19 de maio será a vez de debater os contos da escritora, e no dia 18 de agosto, suas crônicas. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público.

Para o presidente da entidade, Ubirajara Galli, essa iniciativa é “uma forma da AGL dividir com as pessoas, com a vizinhança e Goiânia uma oportunidade de confraternização”.



SERVIÇO

Ano Cultural Acadêmica Lêda Selma de Alencar - 2022

Data: 7/4

Horário: 17h

Local: Casa Colemar Natal e Silva (Sede da AGL)

Endereço: Rua 20, esq. c/ Rua 15, 175, St. Central, Goiânia.