Uma clássica peça francesa sobre a histórias de quatro palhaços. É o que promete o Grupo Imagem, que apresenta neste sábado (12/03) o espetáculo “Cartas de Amor”, às 19h, ao vivo no YouTube. O grupo adaptou para o vídeo a história do jovem apaixonado às lendas do espadachim e escritor parisiense Hector Savinien Cyrano. O projeto tem o incentivo da Lei Aldir Blanc e o acesso é gratuito.

Feita pela primeira vez em 2018, a montagem “Cartas de Amor”, na época, era voltada para uma apresentação de rua, explorando mais acrobacias circenses, e com um figurino mais alinhado com o tom original da peça. Dessa vez, o grupo adaptou o texto francês em um musical, para ser apresentado em vídeo para o público no sábado. “Acreditamos que esse é um espetáculo, que conta um pouco do nosso amor. Nosso amor pela arte, amor pelos amigos, amor pelos romances e, principalmente, nosso amor por compartilhar história com o público, ‘e mió assim du nosso jeitim goiano!’”, enfatiza o ator Everaldo Miranda

Tragicomédia

O texto francês do século XIX conta a história de um jovem apaixonado às várias lendas criadas em torno do espadachim e escritor parisiense Hector Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655). Temendo ser rejeitado pelo seu grande nariz, Cyrano transfere sua poesia e inteligência ao amigo Christian, ajudando-o a conquistar a jovem Roxane. “Queríamos que mais goianos assistissem à apresentação, que inclusive já estreamos. No entanto, a maior parte do público era de pessoas de outros estados do Brasil ou de outros países. Desta vez, queremos conferir se os goianos se encontram e se sentem contemplados com a nossa versão goiana de um clássico francês”, afirma Everaldo.

Sobre o grupo

O Grupo Imagem foi criado em 2005, por Rafael Martins e Cristyane Leal, reunindo alunos de oficinas de teatro ministradas em escolas e instituições sociais de Inhumas. Com o objetivo de formar um público apreciador de teatro, a então companhia passou a visitar palcos, escolas, e eventos culturais. Em um percurso de 17 anos ininterruptos, a identidade do Grupo Imagem vem se formando por meio de investigações da linguagem clownesca (a estética do palhaço), em diálogo com a corporeidade do circo e com as dramaturgias local e universal. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Projeto Espetáculo Live Cartas de Amor

Quando: 12 de março

Horário: 19h

Local: Canal do YouTube Imagem Artes

Mais informações: @grupoimagemart