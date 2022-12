Um dia de sertanejo e funk ao som de músicas que tem feito sucesso nas redes sociais. Isso é o que promete a apresentação da dupla sertaneja Bruno e Denner e do artista Mc Ryan SP. Os músicos se apresentam neste sábado (10) no Laguna Gastrobar, em Goiânia, com abertura dos portões às 12 horas. Os ingressos estão disponíveis no site BaladAPP, com os preços que variam de R$ 100 (meia) e R$200 (inteira) mais as taxas do site.

Afilhados musicais de Gusttavo Lima, os mineiros Bruno e Denner têm feito sucesso nas redes sociais com a música “Cavalo de Pau”, que alcançou mais de 14 milhões de visualizações no YouTube. A dupla também possui mais de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, e acumulam sucessos musicais como “Vingadora”, parceria feita com Gusttavo Lima, “Coração na Contra Mão” e “Preciso Te Econtrar”. No início de agosto, a dupla mineira gravou o terceiro EP do projeto ‘Isso é Bruno e Denner’, em Goiânia.

No sábado (10), o músico Mc Ryan SP divide o palco com a dupla sertaneja. Com mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o artista natural de São Paulo têm ganhado destaque no segmento do funk. Ele é um dos músicos que assinam o hit ‘Tubarão Te Amo’, que alcançou mais de 18 milhões de visualizações no YouTube em dois meses. Outras músicas como “E aí, como ce tá?”, “Os Mandrake curte a Vida”, ao lado de Mc Paulin, e ‘Google da Minha Vida’ também fizeram sucesso entre o público.

Já no domingo (11), os músicos sertanejos Vitor Zara e Rayan Rodrigues encerram a programação artística do final de semana no Laguna Gastrobar. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)



SERVIÇO

Bruno e Denner e Mc Ryan SP se apresenta em Goiânia

Quando: sábado (10/12)

Horário: abertura dos portões às 12 horas

Local: Laguna Gastrobar

Endereço: Alameda Barbacena, Qd. 28 - Lt. 18 - Vila Alto da Gloria, Goiânia - GO, 74815-040

Ingressos: R$100 (meia) e R$200 (inteira) – site baladapp.com.br