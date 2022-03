Reggae, afrolatinidades e brasilidades são os ritmos que irão dominar a noite de sexta-feira (04) com o cantor Afrika Billy e a banda Muamba. Os artistas irão se apresentar no Lowbrow Lab Arte e Boteco a partir das 21h, com entrada no valor de R$20.

Afrika Billy, além de cantor, é compositor, poeta, ator, produtor cultural e audiovisual. O carioca radicado em Goiás desde 2004 já integrou bandas como Profunda Raiz, Cia Bokemboka, Boca do Lixo e Moxirê e percorreu festivais como Universo Paralello e Encontro de Culturas da Chapada dos Veadeiros, entre outros.

Já a banda Muamba, criada em 2014, é formada por Guto Borges (vocais e violão), George Augusto (bateria) e Thiago Coutinho (contrabaixo), que investem em um repertório de reggae, rock, baião, forró pé de serra e música brasileira, inclusive com composições próprias.

O público também poderá conferir a mostra coletiva ‘Sensitiva’, dos artistas Bulacha, Fliperama, Mucio Nunes e Pedro Dias, que traz telas, colagens, instalações com sucatas, brinquedos artísticos artesanais e outras obras que remetem a memórias da infância, além de fazer uma crítica aos tempos tecnológicos.

Lembrando que o Lowbrow cumpre todas as regras impostas pelo último decreto municipal para o enfrentamento da Covid-19 e reforça a todos sobre a obrigatoriedade de usar máscara, manter o distanciamento social e apresentar Cartão de Vacinação constando ao menos duas doses da vacina ou teste negativo de até 48 horas. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

Show com banda Muamba + Afrika Billy

Quando: 04/03 (sexta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário das apresentações: a partir das 21 horas

Entrada: R$ 20

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)