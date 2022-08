Magazine AGL dá a largada para os 100 anos de Bariani Ortencio Nome respeitado e reverenciado em vários setores da cultura goiana, ele completa 100 anos em julho de 2023

A Academia Goiana de Letras (AGL) deu a largada para as comemorações do centenário do folclorista e escritor Bariani Ortencio, 99, na tarde de quinta-feira no Instituto Cultural e Educacional Bariani Ortencio. Nome respeitado e reverenciado em vários setores culturais, como literatura, música, culinária, futebol, política, ele completa 100 anos em julho de 2023. ...