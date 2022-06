Para se discutir o cenário do País hoje, é preciso pensar a relação entre passado e futuro. A partir dessa premissa, o projeto Pontes entre a Tradição e a Modernidade, promovido pela Sertão Filmes, convida o líder indígena Ailton Krenak para um debate sobre o filme goiano 'Cartas do Kuluene' (2011), que acontece nesta segunda-feira (27), às 19 horas, com transmissão pelo canal do YouTube da TV UEG.

Quem participa da conversa ao lado de Krenak é o diretor do filme, o cineasta Pedro Novaes. 'Cartas do Kuluene' é um longa documental poético que fala do encontro com povos indígenas no Brasil a partir das jornadas de três personagens reais: o próprio diretor, Pedro Novaes, o antropólogo americano Buell Quain e o anarquista francês Paul Berthelot.

Considerado internacionalmente como uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, Ailton Alves Lacerda Krenak é também ambientalista, filósofo, poeta e escritor da etnia indígena crenaque. Ele foi o homenageado da 23ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) e inspirou a criação do prêmio Ailton Krenak - Filmes Para Adiar o Fim do Mundo. O nome é uma referência ao livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de sua autoria. Krenak é também professor Honoris Causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e pela Universidade de Brasília (UnB).

Já na terça-feira (28), às 19 horas, o diretor recebe a antropóloga e professora da Universidade de Brasília, Mônica Nogueira, para debater acerca do curta documentário 'Nostalgia' (2014), que discute a modernização do campo brasileiro a partir do depoimento nostálgico de um velho vaqueiro e das paisagens da Chapada dos Veadeiros. Os dois filmes estão disponíveis no mês de junho no site www.sertaofilms.com através da Lei Aldir Blanc.

SERVIÇO

Pontes entre a Tradição e a Modernidade - Debatendo filmes com Ailton Krenak, Mônica Nogueira e Pedro Novaes

Quando: 27 e 28 de junho

Horário: 19 horas

Transmissão: canal do YouTube da UEG TV