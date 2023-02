Para a alegria dos fãs de música eletrônica, o DJ Alok retorna a Goiânia após um intervalo de quatro anos sem tocar na cidade onde nasceu. Ele é uma das atrações confirmadas no show Jorge e Mateus Único, evento que acontece no dia 7 de maio, no estacionamento do Estádio Serra Dourada



Eleito o 4º melhor DJ do mundo por dois anos consecutivos (2021 e 2022), pela publicação inglesa DJ MAG, Alok é o brasileiro e músico latino melhor posicionado no ranking internacional. Também é presença constante em grandes festivais de música no Brasil e no mundo.



DJ e produtor, ele é dono de hits como Hear Me Now, All by Myself, Big Jet Plane, Favela e Never Let Me Go. Sucesso é o que não deve faltar em um set list conhecido por fazer a pista bombar.

SERVIÇO

Alok em Goiânia

Onde: Show Jorge e Mateus Único

Local: Estacionamento Estádio Serra Dourada

Data: 07 de maio

Ingressos: https://quero2ingressos.com.br/events/jorge-mateus-unico-goiania