Para a alegria dos fãs de música eletrônica, o DJ Alok retorna a Goiânia após um intervalo de quatro anos sem tocar na cidade onde nasceu. Ele é uma das atrações confirmadas no show Jorge e Mateus Único, evento que acontece no dia 7 de maio, no estacionamento do Estádio Serra Dourada.



Eleito o 4º melhor DJ do mundo por dois anos consecutivos (2021 e 2022), pela publicação inglesa DJ MAG, Alok é o brasileiro e músico latino melhor posicionado no ranking internacional. Dono de hits como Hear Me Now, All by Myself, Big Jet Plane, Favela e Never Let Me Go, sucesso é o que não deve faltar em um set list do músico conhecido por fazer a pista bombar.



Nascido em Goiânia, Alok cresceu em Brasília, mas sempre cultivou o carinho pela cidade natal. "Dizem que o bom filho à casa retorna e, não poderia ser de outra forma senão em cima do palco. Goiânia é o lugar onde tenho historias, memórias e que sou grato por todo acolhimento que sempre recebo. Será uma noite especial, inesquecível", diz o músico.



Além dos anfitriões Jorge e Mateus e do DJ Alok, a festa tem como atrações confirmadas as duplas César Menotti e Fabiano, Clayton e Romário e João Bosco e Vinícius. O preço dos ingressos varia de acordo com o local escolhido (front stage, back stage e único), e vai a de R$ 300 (meia solidária) a R$ 1.280.



SERVIÇO

Alok em Goiânia

Onde: Show Jorge e Mateus Único

Local: Estacionamento Estádio Serra Dourada

Data: 07 de maio

Ingressos: https://quero2ingressos.com.br/events/jorge-mateus-unico-goiania