Mamães, este curso é para vocês. As palestrantes Palmira Martins, Silvia Renata e Karla Tomazi, da equipe médica preventiva da Unimed Anápolis, irão conduzir o ‘Curso de Gestante’, nesta sexta-feira (27/5), das 16h às 18h, no auditório da Unimed. A palestra é voltada para as beneficiárias do plano, em qualquer período de gestação, com inscrições gratuitas .

O evento irá abordar temas como saúde da gestante, aspectos psicológicos, nutrição durante a gestação, introdução alimentar, fisioterapia pélvica e shantala – um tipo de massagem indiana para acalmar o bebê. Cuidados importantes no pré-natal e com recém-nascido também serão abordados, além das atividades físicas que a gestante pode desempenhar também serão abordados durante a palestra.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo whatsapp: (62) 99517-8801

SERVIÇO

Curso de Gestante

Data: 27/05

Horário: 16h às 18h

Local: Auditório da Unimed Anápolis

Endereço: Fayad Hanna, Quadra B, lotes 1, 2 e 3. Cidade Jardim, Anápolis- GO

Curso gratuito para as beneficiárias da Unimed Anápolis

(Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)