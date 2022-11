Já em reta final, a turnê Ana Cañas canta Belchior chega neste sábado (3) no palco do Teatro Goiânia para apresentação única, a partir das 21 horas. Os ingressos podem ser adquiridos por meio de bilheteria digital e custam entre R$ 80 e R$ 200.

“Eu não estou interessado em nenhuma ‘tiuria’/ Em nenhuma fantasia, nem no algo mais”. Os versos da canção Alucinação, que integra o icônico disco homônimo do cantor, compositor e músico Belchior, de 1976, foram gravados e são interpretados pela cantora Ana Cañas assim mesmo, remetendo à pronúncia de seu criador. O álbum é considerado um clássico da discografia de Belchior e um dos mais importantes da música brasileira.

O show é baseado no álbum de mesmo nome da cantora paulistana, lançado em 2021 e disponível nas plataformas digitais. Ana Cañas canta Belchior é o sexto disco de sua carreira, que nasceu a partir de uma live feita durante a pandemia para homenagear o cantor e compositor Antônio Carlos Belchior (1946 - 2017). Outras canções eternizadas na voz do músico integram o projeto, como Coração Selvagem, Sujeito de Sorte, A Palo Seco, Apenas Um Rapaz Latino-Americano, Divina Comédia Humana e Como Nossos Pais.

Belchior é um dos membros do chamado “pessoal do Ceará”, que inclui os cantores Fagner, Ednardo, Amelinha e outros. Ele foi um dos primeiros cantores de MPB do nordeste brasileiro a fazer sucesso internacional, em meados da década de 1970. Belchior teve morte repentina em 30 de abril de 2017, aos 70 anos, em Santa Cruz do Sul.

A produção do álbum é da própria Ana Cañas em parceria com Fabá Jimenez. O show, depois de passar por Goiânia, segue para a cidade de São Paulo, onde terá participação especial do cantor Nando Reis. Além das 14 faixas disponíveis em todas as plataformas de streaming, o projeto também ganhou um álbum visual no YouTube, com vídeos inéditos e cenas dos bastidores das gravações.

Ana Canãs despontou no cenário musical em 2007 com o disco Amor e Caos, com carreira autoral que seguiu ganhando destaque nos álbuns Hein? (2009), Volta (2012), Tô na Vida (2015) e Todxs (2018). Este último foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo, em 2019.



SERVIÇO

Show: Ana Cañas canta Belchior

Data: sábado, 3 de dezembro

Horário: 21 horas

Local: Teatro Goiânia (Av. Tocantins, Centro)

Ingressos: de R$ 80 a R$ 200, via site www.bilheteriadigital.com