Elas estão de volta. Em clima de contagem regressiva para o início da nova turnê, que estreia em setembro em São Paulo e com data confirmada também em Goiânia, o duo Anavitória se apresenta nesta terça-feira (28), às 19h30, no palco do Flamboyant In Concert. No repertório, Ana Caetano e Vitória Falcão vão passar por grandes sucessos registrados nos três discos da carreira, além de algumas canções do último álbum de estúdio Cor, concebido na pandemia e lançado em janeiro de 2021. A ideia é mostrar um pouco da temporada de shows que começa no segundo semestre.

“Esse show é uma viagem por esses sete anos de história. Um pouquinho de tudo que já fizemos e fomos”, adianta Ana, em entrevista ao POPULAR. “Para Goiânia, estamos levando a turnê híbrida, que estamos fazendo agora, com músicas dos três discos, e outras que foram acontecendo pelo caminho. Estamos animadas e cheias de vontade de estar aí”, completa Vitória. Sucessos como Singular, Chamego Meu, Ai, Amor e Trevo (TU) – canção vencedora de um Grammy Latino de melhor canção em língua portuguesa em 2017, estão confirmados na capital. Os ingressos estão esgotados.

Anavitória tem uma relação bastante especial com os fãs goianos. A última turnê do duo, por exemplo, O Tempo É Agora, que batiza o segundo disco vencedor do Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo em Língua Portuguesa (2019), passou duas vezes pela capital. A primeira em 2018 e a segunda em fevereiro de 2020. “Estar em Goiânia é como estar em casa, então é muito especial poder voltar depois desse tempo”, comenta Vitória. Elas retornam ainda em 2022, com o show do disco Cor, em 11 de novembro, no Centro de Convenções da PUC Goiás. Os ingressos já estão à venda.

Goiânia também é a terra natal de Ana, que foi criada em Araguaína (TO), onde mais tarde conheceu Vitória durante férias da faculdade e formou a parceria, em 2014. No ano seguinte, elas lançaram o primeiro disco da carreira. “A cidade é cenário de grandes memórias da minha infância e adolescência. Nunca morei, cresci no Tocantins, mas toda minha família é daí e boa parte das minhas férias foram na capital. Sempre que volto, sinto uma coisa boa. O cheiro, a comida, as pessoas. Eu amo demais. E poder voltar levando nossa música é muito gostoso e bastante simbólico”, diz.

Cor

O novo álbum das cantoras conta com 14 músicas e foi lançado sem aviso prévio nas plataformas digitais em janeiro de 2021. Logo no início da pandemia, as duas ficaram isoladas em uma casa em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro, para dar forma ao trabalho. A produção musical foi dividida entre Ana Caetano e Tó Bandileone, do grupo 5 a Seco, que também gravou violão e guitarra. Faz parte do álbum o hit Amarelo, Azul e Branco, que conta com participação especial da rainha do rock nacional, Rita Lee. O clipe tem mais de 30 milhões de visualizações nas redes sociais das artistas.

A parceria com a roqueira era um sonho das cantoras. Em 2018, elas revelaram ao POPULAR que esse era um desejo antigo. “A gente sempre espera que as coisas aconteçam na nossa carreira de maneira natural, mas gostaríamos de gravar um dia com a Rita Lee”, disse Ana, na época. Na faixa, em vez de cantar, Rita recita versos, dando um toque especial à canção. Na carreira, Anavitória já gravou com Matheus e Kauan (Fica), Projota (Linda), Rubel (Partilhar), Tiago Iorc (Trevo), Nando Reis (N) e com Jorge e Mateus a canção Geleira do Tempo, com clipe gravado no Teatro Goiânia.

Cor fez história ao garantir o Grammy Latino e o gramofone de melhor canção em Língua Portuguesa por Lisboa, gravada em parceria com Lenine. Os prêmios consolidaram Anavitória como uma das maiores forças brasileiras da nova geração. “Em setembro, a gente começa a turnê do nosso disco mais recente. Estamos ansiosas por isso desde 2020, quando essas músicas foram lançadas, então imagina como as bonitinhas estão animadas? Estamos começando a levantar as ideias e preparativos e serão dias lindos e encontros lindos”, comenta Ana.

O disco marca os quase dez anos de estrada do duo e mostra o amadurecimento das artistas que se consagraram com um mix de pop rural com folk com os discos Anavitória (2016), O Tempo É Agora (2018) e N (2019), com releituras de canções de Nando Reis. “Esse momento pós-pandêmico é meio louco, muitos entendimentos e realizações. Sinto que estamos no nosso momento mais atento, prontas para viver e fazer tanta coisa que a cabeça arrumou de plano. Mas exatamente agora estamos mergulhadas em fazer shows, conectar e reaprender desse lugar mais uma vez”, comenta Vitória.



Trajetória

A história do duo começa em 2014. Ana estudava medicina para ser pediatra. Vitória cursava direito. Foram apresentadas por uma amiga e passaram a compor. Elas se filmaram cantando Um Dia Após o Outro, de Tiago Iorc, em um cenário meio rural, meio bucólico e publicado no YouTube. Em poucos dias, a postagem somou 200 mil, das mais de 1,6 milhão de visualizações que a faixa tem até hoje. O vídeo chamou a atenção de Felipe Simas. O produtor mandou uma mensagem pelas redes sociais falando que gostaria de gravar um EP com elas. Foi o empresário que sugeriu a fusão dos nomes delas e que evitassem o "&" característico das duplas sertanejas.



Depois disso, com apoio dos pais, elas trancaram os cursos e se tornaram grandes nomes do mercado nacional. O novo álbum, Cor, é o primeiro disco lançado pelo selo próprio da dupla, a gravadora Anavitória Artes. Recentemente, elas concluíram mais uma turnê internacional passando por Porto, Madri, Barcelona, Paris, Dublin, Londres, Nova York, Miami e Orlando. Apesar da vibe positiva, nem tudo foram flores na trajetória, caso do afastamento com Tiago Iorc, que recusou a liberar em 2020 as canções Trevo, Porque Eu te Amo, Agora Eu Quero Ir e A Gente Junto, que o cantor criou ao lado de Ana para a gravação de um DVD para fechar a turnê O Tempo É Agora.



SERVIÇO

Show: Anavitória no Flamboyant In Concert

Data: Terça-feira (28), a partir das 19h30

Local: Deck Parking Sul (Piso 1) / Flamboyant Shopping Center / Av. Jamel Cecílio, Jardim Goiás

Ingressos: esgotados desde 14 de junho

Classificação etária: livre

Informações: (62) 3546-2000



