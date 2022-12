Goiânia recebe, na terça-feira (6), a partir das 19h30, a banda de grindcore Test, formada por João Kombi (guitarra/vocal) e Barata (bateria) e que, no segundo semestre de 2022, fez sua quinta turnê nos Estados Unidos. Antes do show, que terá boa parte das músicas do disco novo, Disco Normal, haverá exibição do documentário Um Disco Normal que registrou o processo de gravação do álbum, feito de forma totalmente incomum.

O ingresso para o evento, que será no Furna, no centro de Goiânia, custa 30 reais, antecipado ou na hora. A banda de abertura será a goiana Zeugma.

A apresentação do duo paulistano marca a comemoração de um ano do Morbus Zine, página goiana no Instagram (@morbus_zine) dedicada à cobertura da cena death metal, com resenhas de discos e shows. O evento conta com a organização de Müquifü Cultural e Rala Crew.

O Test toca em Goiânia pela quinta vez. Agora, volta à capital após turnê bem-sucedida pelos Estados Unidos. Foram 40 dias de shows intensos ao lado de duas bandas: Ixias e Escuela Grind.

Depois da volta ao Brasil, o Test rodou bastante. Desde 15 de novembro, o duo está na estrada. Neste momento, finaliza uma perna Norte e Nordeste da turnê nacional, passando por 14 cidades das duas regiões. Depois de Goiânia, segue para shows em Brasília, Curitiba e São Paulo.

O documentário exibido antes do show mostra como o Test gravou o novo trabalho, praticamente a céu aberto, com os instrumentos e sons capturados em espaços públicos e locais nada convencionais, como pista de skate e viaduto movimentado. O álbum será lançado em 2023.