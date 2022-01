A Arena Copacabana Beach receberá, na próxima sexta-feira (7/12), o Goiânia Beer Festival. Durante dois fins de semana, o 1º festival de cerveja do ano reunirá mais de 40 rótulos de cerveja nacionais e internacionais, além de diversas atrações musicais. O evento acontece em duas etapas. A primeira será de 7 a 9 de janeiro e a segunda, de 14 a 16, sempre das 12 às 22 horas.

Haverá no local uma estrutura completa com chopeiras e stands com as principais marcas de bebidas, espaço coberto, decoração temática, espaço kids, além de área gastronômica. O evento é organizado pelos empresários Rafael Carvalho, Santiago Póvoa, Alexandre Camargo e Cicera Leandra.

Cada dia do festival contará com um show diferente. Ao todo, seis atrações subirão ao palco para apresentação em formato acústico.

Os ingressos são limitados e podem ser retirados no Arena Copacabana Beach, em frente ao Goiânia Shopping, mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis. Os produtos arrecados serão direcionados para a ONG + Ação. Mais informações no (62) 98219-5886 e no @arenacopacabanabeach.



Probramação musical do Goiânia Beer Festival

1ª etapa

Sexta (7/1)

: Pablo Belusso

Sábado (8/1)

: Sérgio Freitas

Domingo (9/1)

: Jaqueline Leal

2ª etapa

Sexta (14/1)

: Danny Queiroz

Sábado (15/1)

: Louzada Jam Trio

Domingo (16/1)

: Edu Moraes