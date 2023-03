A Arena Pecuária Goiânia será palco do festival ASertanejada. O local não poderia ser mais propício para receber a festa que vai reunir duplas sertanejas e cantores goianos revelação do estilo musical que se tornou patrimônio cultural de Goiás. João Carreiro, George Henrique e Rodrigo e Gino e Geno vão comandar a festa, no dia 15 de abril.

O line up conta ainda com Eder e Emerson, William Couto e Adriano, Renato Sertanejeiro, Vini e Bisioli, Diego e Leonardo, Evelyn Duarte, Héster e Helena, Igor e Ian, e os Cowboys da Estrada.

Programado para um público de 10 mil pessoas, o festival terá duração de 10 horas. “A Sertanejada vem para celebrar o orgulho de ser caipira, ‘do Goiás’, do pé rachado mesmo, das comitivas, cavalgadas, da sola da bota e da viola apaixonada”, diz Fabricia Calixto, CEO FCB Entretenimento, responsável pelo evento.

O evento contará com praça de alimentação, arquibancada e acessibilidade para pessoas com deficiência. Além disso, um camarote inédito com chancela da Brahma, open bar e food, promete surpresas e experiências que, segundo os organizadores, vão fortalecer nossas raízes.

A venda de ingressos está disponível pelo site Bilheteria Digital. As entradas variam de R$ 50 a R$ 295 mais taxas.



SERVIÇO

Festival ASertanejada

Data: 15 de Abril

Local: Arena Pecuária Goiânia

Endereço: R. 250, 221, Setor Nova Vila, Goiânia

Horário: 13h às 23h