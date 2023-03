Arlete Salles está na estrada comemorando 65 anos de carreira com a comédia Ninguém Dirá Que é Tarde Demais, que chega em três sessões nos dias 10, 11 e 12 de março no palco do Teatro Goiânia. A direção é de Amir Haddad, grande parceiro da artista - os dois trabalharam há 35 anos no espetáculo Felisberto e o Café. Já o texto é do neto da atriz, Pedro Medina, com quem também ela contracena. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 25 (meia-entrada).



Além de Pedro, Alexandre Barbalho, filho da atriz, e o amigo Edwin Luisi também dividem o palco com a veterana em 1h40 de peça. Outro parente que participa da montagem é o enteado de Arlete, irmão de Alexandre e tio de Pedro, Lucio Mauro Filho que assina a direção musical junto com Máximo Cutrim. Ninguém Dirá Que é Tarde Demais coloca em pauta com leveza e bom humor o amor na terceira idade, tendo como pano de fundo as mudanças provocadas pela pandemia.



O título da comédia foi inspirado na canção O Último Romance, dos Los Hermanos, composição presente no terceiro disco de estúdio da banda carioca, lançado em 2003 no disco Ventura. A peça conta a história de Luiza (Arlete Salles) e Felipe (Edwin Luisi) que precisam conviver com seus parentes graças ao isolamento social que objetiva conter a propagação do vírus. Eles são vizinhos de prédio, com paredes grudadas, e estão muito sensíveis às questões da Covid.



Na trama, Luiza recebe em casa o neto Márcio (Pedro Medina). Paralelo a isso, Felipe, por problemas financeiros, vai morar com o filho Mauro (Alexandre Barbalho). Assim os personagens acabam se conectando de alguma forma. Ambos começam a implicar um com o outro sem saber a identidade de cada um. Até que um dia os dois se encontram por acaso, na rua, com máscara e álcool gel, sem saber que são vizinhos. Depois disso, a trama se desenrola com muito humor.



SERVIÇO

Ninguém Dirá que é Tarde Demais

Onde: Teatro Goiânia / Av. Tocantins, Centro

Data: 10/03 (sexta), às 20h30; 11/03 (sábado), às 20h e 12/03 (domingo), às 19h

Ingressos: Plateia Inferior e Superior (Filas A a H): R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia); Plateia Superior (Filas I a M): R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Vendas: www.sympla.com.br, na Sanduicheria Komiketo e na bilheteria do teatro a partir do dia 10/03

Classificação: 14 anos

Duração: 100 minutos