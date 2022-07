Para quem já está com saudades das comemorações de São João, o Arraiá do Buriti é opção de festa julina. A festança com direito a quadrilhas, shows, brincadeira e comidas típicas começa nesta sexta-feira (8/7) e segue até domingo (101/7), no estacionamento aberto do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. A entrada para o evento é 1 kg de alimento não perecível.



Durante os três dias, o público poderá assistir apresentações dos grupos de quadrilha Fogo de Palha, Balancê do Cerrado e Aconchego. Na programação musical, as bandas Nordestinos de Goiás e grupo Dona Flora prometem colocar o público para cantar e dançar ao som de muito forró.



De acordo com os organizadores, a alimentação deverá ser um ponto forte do evento. Pamonha, caldos, cachorro-quente, maçã do amor, doces sortidos, jantinhas, estão entre as várias opções de comidas típicas na festa que contará com foodtrucks.



Confira a programação:



SEXTA-FEIRA (8/7)

18h – Abertura

19h30 – Bingo

20h – Show Nordestinos de Goiás

21h – Apresentação da quadrilha Fogo de Palha

21h30 – Show Nordestinos de Goiás



SÁBADO (9/7)

18h – Abertura

19h – Bingo 1

19h30 – Apresentação quadrilha Mandacaru

20h – Bingo 2

20h30 – Apresentação quadrilha Balancê do Cerrado

21h – Show Nordestinos de Goiás



DOMINGO (10/7)

16h – Abertura

17h30 – Bingo 1

18h – Show Dona Flora

19h – Apresentação quadrilha Aconchego

19h30 – Bingo 2

20h – Show Dona Flora