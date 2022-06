A atmosfera das festas juninas também chegou à programação de shows da Monstro Discos. Neste sábado (18), a produtora do Goiânia Noise Festival promove um arraiá no Martim Cererê com DJs, show com o grupo Forró Fiado, decoração e comidas típicas. A entrada para a festa junina será gratuita até 20 horas e depois será cobrado ingresso de R$ 15.



A programação musical do Arraiá Monstro começa a partir das 18 com uma sequencia de DJs: Pridjey, Coletivo Odara e Pafa. A partir das 22 horas, o grupo Forró Fiado anima o arraiá com muito xote, baião, rastapé, frevo e carimbó. A brincadeira, segundo eles, acontece com o resfulengo na sanfona, o sopro no pife, a martelada na zabumba e o estilingado no triângulo. É pra arrastar a sandália pelo pátio do Cererê. Na sequência, a DJ Gabi Matos encerra a programação com mais sucessos do estilo.